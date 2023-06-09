Куда пойти в Одессе в летние выходные дни 10-11 июня

Однозначно — не на пляж. Это крайне опасно.

10-11 июня одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

10 июня Одесский областной академический драматический театр приподымет завесу над загадками о «воробушке Парижа» в мюзикле «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит». Приходите к 19.00. Адрес: ул. Греческая, 48. Стоимость билетов от 100 гривен.

10 июня в одесской Кирхе национальный Одесский филармонический оркестр представит новую программу – «Лето в стиле барокко и не только…». Прозвучат произведения Гайдна, Моцарта, Брамса, Барбера, Пьяцоллы. Дирижёр – Владимир Дикий. Приходите к 18.00. Билеты на входе.

10 июня ROCKORGAN SHOW снова в Одессе с обновлённой, ещё более увлекательной программой, для чего на место проведения — Одесскую филармонию — будет привезён и установлен красавец-орган AHLBORN, чтобы подарить вам незабываемые впечатления. Вы услышите самые популярные произведения Deep Purple, QUEEN, Scorpions, AC/DC, Madonna, Evanescence, Rod Stewart, Vangelis, Led Zeppelin, Bonnie Tyler и т.д. Стоимость билетов от 320 гривен. Приходите к 18.00. Адрес: ул.Бунина, 15.

10 июня «ЧУВАКИ не празднуют или UKRAINIAN» — театрально-музыкальное, динамичное и правдивое представление в Одесском украинском драматическом театре им. В.Василько о войне с Россией и о том, как мы жили ДО. Здесь, как и в жизни, переплетаются истории о нашем общем советском прошлом и ужасно бурном настоящем. Продолжительность спектакля 1 час 30 минут без антракта. Спектакль 18+, используется ненормативная лексика. Начало спектакля в 18 часов. Цена билетов от 300 гривен.

10-11 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко, на концертной площадке «Ракушка» пройдут музыкальные встречи: 10 июня в 10:00 концерт, организованный продюсерским центром Сандры Лисовской «Звёздные дети»; 10 июня в 15:00 выступят артисты Одесской филармонии, композитор, баянист, автор и исполнитель своих песен Владимир Войцеховский, бронзовые призёры Украины по европейским танцам Александр и Наталья Бевзюк; 11 июня в 16:00 выступят известные творческие коллективы г. Одессы.

10-11 июня цирковое шоу «Воздух свободы» в Одесском государственном цирке — совершенно новая зрелищная программа для всей семьи. Красивые номера в исполнении прекрасных артистов, милых и талантливых птиц и зверюшек – голубей, попугаев, бойких обезьянок. Стоимость билетов от 150 гривен. Для детей до 5 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места). Продолжительность представления 85 минут. Приходите к 16 часам. Адрес: ул.Коблевская, 25.

11 июня в Одесском национальном академическом театре оперы и балета опера «Сельская честь». Сильные характеры героев, молниеносная смена событий – от любовной серенады до кровавого поединка соперников, экспрессивные кульминации и драматическая развязка – это сделало оперу любимой многими. Стоимость билетов 100-450 гривен. Продолжительность 1 час 10 минут. Приходите к 16.00.

До 14 июня в галерее Aurum Art Centre на Торговой, 2, одесская организация Национального союза художников Украины открыла выставку «Сюжет. Жанровая композиция». Более 40 работ разных авторов — жанровые, исторические и даже ню.

Уютных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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