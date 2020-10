Одесский мурал вошёл в десятку лучших в Украине

По мнению мультимедийной платформы иновещания Украины «Укринформ», одесский мурал «Две стихии» вошёл в ТОП лучших муралов Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

«Сегодня фасады домов в разных городах Украины украшают пейзажи, портреты знаменитостей и многое другое. Художники превращают мрачные стены в гигантские полотна с невероятными картинами», — говорится в сообщении.



В десятку лучших муралов страны вошло изображение под названием «Две стихии», над которым работал американский художник из Майами Эрнесто Маранье на торцевой стене одного из корпусов санатория им. Чкалова на Французском бульваре в Одессе.

Заслужил внимания мурал памяти Кузьмы Скрябина на стене жилого дома у Харьковской филармонии. Эту картину воссоздали из уникального фото, сделанного знакомыми музыканта, когда он был в Харькове. На мурале Кузьма такой, каким он был при жизни — весёлый, искренний и творчески влюблённый в своё дело.

Уникальной и нестандартной по форме получилась стена полицейского управления в Печерском районе Киева. Это первый в мире мурал на здании полиции. Называется он — Rise up in the dirt ( «Подняться из грязи»). Идея его такова: человек разгребает руками кучу мусора, освобождая место для прорастания ромашки. Полотно признано в коллекции лучших мировых муралов. Его создала американская художница BKfoxx из Нью-Йорка, отсюда и название на английском языке, означает «Подняться из грязи».

