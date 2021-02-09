Одесская полиция в очередной раз оказалась бессильной перед лжеминёрами детсадов

8 февраля на электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что заминированы детские сады в Киевском и Приморском районах Одессы.

Авторы подобных информаций, поступавших в полицию ранее — в январе этого года, до сих пор не установлены.

Полицейские в очередной раз вчера направили на указанные псевдоминёром адреса следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехников, кинологов и спасателей.

«По состоянию на 21:00 правоохранители завершили проверку дошкольных учебных заведений областного центра. Ни в одном из них взрывных устройств или предметов обнаружено не было», — говорится в сообщении Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что к осмотру «заминированных» объектов привлекались около полсотни полицейских.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.