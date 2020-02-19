В порту «Южный» погибли два работника

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели двух работников порта «Южный».

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

«45-летняя работница состава и 22-летний охранник порта погибли в результате наезда автопогрузчика, который двигался назад», — говорится в сообщении.



Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о его правовой квалификации.

Как сообщала Одесса News, 19 февраля в Николаевской области на 296 км автодороги «Киев-Одесса» столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением «Одесса-Киев» и грузовой автомобиль Volvo, в результате чего пострадали водитель и 17 пассажиров автобуса.

Фото: Отдел коммуникации полиции в Одесской области