В Одессе продолжаются судебные разборки по экстрадиции белорусского парня

25 января Одесский окружной административный суд должен был решать вопрос по делу об оспаривании решения Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении статуса беженца гражданину Беларуси Зайцеву Юрию Анатольевичу.

Как передаёт корреспондент Одесса News из зала суда, судебное заседание не состоялось.

«Суд перенесён на 31 число», — сказал Юрий Зайцев.

Причина переноса, как сообщил Зайцев, из-за технических проблем с сайтом суда, который не работает уже долгое время, а телефоны в суде не берут и получить какую-либо информацию не возможно».

Перед зданием суда в поддержку Юрия Зпйцева собрались представители белорусской диаспоры в Одессе.

Как сообщала Одесса News, 30 сентября в Одесском апелляционном суде рассматривалась жалоба на решение Приморского районного суда от 20.09.2021 года по поводу незаконного удержания парня из Беларуси под круглосуточным домашним арестом в Одессе.

Юрий Зайцев, член анархистской партии Беларуси, вынужден был покинуть страну из-за грозящих ему политических преследований и просить Украину не экстрадировать его из Одессы на родину. Однако, он был задержан одесскими правоохранителями, поскольку в Беларуси Зайцева обвиняют не только и не сколько за его политические убеждения, но и за связь с наркобизнесом.

Зайцев считает, что обвинения в наркобизнесе — это предлог, используемый белорусскими правоохранителями, чтобы «затащить» его назад, в Беларусь.

В ходе апелляционного судебного процесса 30 сентября решение Приморского районного суда Одессы было отменено.

«Сторона защиты предоставила ряд дополнительных документов, которые не рассматривались ранее на заседаниях, ввиду того, что их не было в наличии. Ряд аналитических справок от правозащитных организаций, подтверждение от анархической организации, выписка из стационара о состоянии здоровья, отсутствие нарушений содержания под домашним арестом смогли перевесить чашу весов правосудия и изменить решение в сторону смягчения режима моего содержания», — так тогда прокомментировал Зайцев решение суда.

С сентября прошлого года по настоящее время Зайцев находится под ночным домашним арестом с возможностью выхода из дома с 21:00 до 6:00.

10 августа 2021 года Государственная Миграционная Служба Украины вручила Зайцеву отказ в предоставлении особого статуса лица, требующего дополнительной защиты. На данное решение ГМС была подана жалоба.

Консультационную и юридическую помощь Юрию Зайцеву оказывает правозащитное объединение «Правое дело».

Редакция Одесса News наблюдает за ходом судебного процесса и сообщит о принятом 31 января судом решении.

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