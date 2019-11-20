Экс-нардеп Барвиненко стал бесплатным советником мэра Одессы

Мэр Одессы назначил своим внештатным советником бывшего народного депутата Украины Виталия Барвиненко.

Распоряжение о назначении Барвиненко опубликовано на сайте мэрии.

«Назначить: Барвиненко Виталия Дмитриевича советником городского головы на общественных началах с 18 ноября 2019 года. Основание: заявление Барвиненко В.Д.», — говорится в распоряжении городского головы.

Кстати. С 2012 по 2014 годы Труханов и Барвиненко были однопартийцами: оба являлись народными депутатами от Партии регионов. В 2014 году Барвиненко переизбрался в Верховную Раду по округу № 141 с центром в Белгороде–Днестровском. В 2019 году также баллотировался в нардепы по этому же округу, но проиграл Александру Ткаченко.

В феврале 2018 года Виталий Барвиненко был одним из нардепов, вызвавшихся взять Труханова на поруки, когда мэра задерживали детективы НАБУ по делу о незаконной продаже зданий завода «Краян».