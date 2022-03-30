С 1 апреля в Одессе планируется включение фонтанов после зимнего периода.

Об этом сообщила директор Департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

«С 1 апреля планируется включение фонтанов после зимнего периода», — проинформировала чиновница, рассказав о работе служб ЖКХ в период военного положения.

Мостовских отметила, что коммунальные службы города Одессы продолжают выполнять все обязательства. Таким образом коммунальщики вносят свой вклад в оборону города.

С наступлением весны, — подчеркнула директор департамента, — в городе выполняются работы по благоустройству. Продолжается подрезка деревьев, а с 4 апреля начнётся высадка весенних цветов. Проходит очищение дорог после зимы, приводятся в порядок фонтаны, бюветы.

Аварийная коммунальная служба работает круглосуточно: и в дневное время, и в период комендантского часа. Все повреждения устраняются оперативно.

«Благодаря работе коммунальных структур в домах одесситов сохраняются комфортные условия проживания: есть свет, вода, газ, отопление. Просим всех, кто имеет возможность, оплачивать коммунальные услуги. Это позволяет создавать склады материального резерва, приобретать материалы, которые необходимы для ликвидации аварийных ситуаций», — обратилась к жителям Одессы Наталья Мостовских.

Как сообщала Одесса News, 1 апреля в Одессе завершается отопительный сезон.

Видео: «Одесса»

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