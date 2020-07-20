31 июля Одесса погрузится в KAZKOVU NIRVANU

Группа KAZKA объявила о старте масштабного всеукраинского тура в поддержку альбома «NIRVANA».
В Одессе премьера KAZKOVOGO Шоу планируется 31 июля.
В программу лайв войдут не только десять новых песен современным языком любви из альбома NIRVANA, но и любимые хиты дебютного альбома КАRМА.
В частности, «Плакала» — открытие мирового чарта Shazam и хит 2018/2019 годов по версиям M1 Music Awards, YUNA и «Золотая Жар-птица». Видеоклип именно на эту песню собрал треть миллиарда просмотров и попал в ТОП-100 лучших клипов на YouTube.
KAZKOVA «NIRVANA» — это новая страница в музыкальном, духовном и эмоциональном развитии участников группы.
KAZKOVA «NIRVANA» — это эмоции, умноженные на чувство, истории, свидании глазами музыкантов группы KAZKA.
KAZKOVA «NIRVANA» — это весь спектр наших чувств: от любви до ненависти.
KAZKOVA «NIRVANA» — это подборка треков, уже ставших хитами, которые сочетают современный бит, фольклорную эстетику, взрослые тексты и язык любви.
Стоимость билетов 500 гривен. Купить их можно здесь.
Место проведения: Red Line (Одесса).