31 июля Одесса погрузится в KAZKOVU NIRVANU

Группа KAZKA объявила о старте масштабного всеукраинского тура в поддержку альбома «NIRVANA».

В Одессе премьера KAZKOVOGO Шоу планируется 31 июля.

В программу лайв войдут не только десять новых песен современным языком любви из альбома NIRVANA, но и любимые хиты дебютного альбома КАRМА.

В частности, «Плакала» — открытие мирового чарта Shazam и хит 2018/2019 годов по версиям M1 Music Awards, YUNA и «Золотая Жар-птица». Видеоклип именно на эту песню собрал треть миллиарда просмотров и попал в ТОП-100 лучших клипов на YouTube.

KAZKOVA «NIRVANA» — это новая страница в музыкальном, духовном и эмоциональном развитии участников группы.

KAZKOVA «NIRVANA» — это эмоции, умноженные на чувство, истории, свидании глазами музыкантов группы KAZKA.

KAZKOVA «NIRVANA» — это весь спектр наших чувств: от любви до ненависти.

KAZKOVA «NIRVANA» — это подборка треков, уже ставших хитами, которые сочетают современный бит, фольклорную эстетику, взрослые тексты и язык любви.

Стоимость билетов 500 гривен. Купить их можно здесь.

Место проведения: Red Line (Одесса).