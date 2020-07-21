В Луцке вооружённый мужчина захватил рейсовый автобус (дополняется)

В центре Луцка вооружённый мужчина взял в заложники рейсовый автобус с пассажирами.
Об этом сообщает местное издание «Конкурент».
«В центре Луцка неизвестный взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожает его взорвать. Об этом он сам сообщил в полицию 21 июля. Преступник отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие», — говорится в сообщении.
Издание цитирует начальника ГУ НП в Волынской области Юрия Крошко, который уверяет, что ситуация под контролем.
«Ситуация под контролем. Центр города перекрыт, стараемся не допустить туда гражданских людей, чтобы никто не пострадал. Лучан и гостей просят относиться с пониманием, не подходить близко, ведь слышали звук, похожий на выстрел», – отметил Крошко.
Также он рассказал, что человек таким образом протестует против системы. Свои требования тот якобы опубликовал в твиттере, сейчас полицейские мониторят его страницу, пытались к нему позвонить.
Пока не установлено, из какого оружия совершены выстрелы. Пострадавших нет. Крошко подчеркнул: это не учения.
Дополнено в 11 40. В автобусе, который в центре Луцка захватил вооружённый неизвестный, находится около 20 заложников.Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Главного управления Национальной полиции Волынской области.
«Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус ориентировочно с 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие», — говорится в сообщении.
В Волынской области введён оперативный план «Заложник».
«Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус повреждён. Сейчас введена полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Делается всё, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем», — написал Президент.
“Правоохранители делают всё необходимое для того, чтоб эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников. Приоритетом есть диалог с лицом, захватившим заложников”, — добавил он.
Геращенко также отметил, что в интернет-сети за авторством Максима Плохого есть книга «Философия Преступника», описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.
Дополнено в 13.00. В СБУ уточнили, что в заложниках у террориста в Луцке находится примерно 10 человек. Об этом говорится в сообщении СБУ.
Дополнено в 13.30. Главный редактор издания «Цензор» журналист Юрий Бутусов сообщил, что ему позвонил «луцкий терорист» с требованием, чтобы к месту захвата заложников приехали журналисты. Об этом Бутусов сообщил в Facebook.
«Только что мне звонил захвативший автобус с людьми в Луцке «Максим Плохой». Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьёзно. Он требует от журналистов распространения его требований, которые изложены в обращении», — написал Бутусов.
«Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе. Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции, и бросил трубку», — написал Бутусов.
Дополнено в 14.00. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что самое важное в ситуации с террористом в Луцке, который захватил автобус рейсом «Берестечко-Красниловка», — сохранить жизнь людей. Об этом он написал в Telegram.
«Из-за захвата заложников в Луцк срочно прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. Будет докладывать о состоянии дел с места событий. …Сейчас в городе работают лучшие специалисты», — написал Шмыгаль.
Дополнено в 14.15. Стало известно, что человек, который удерживает в заложниках около 20 человек, находился на психиатрическом лечении. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Департамент уголовного розыска.
Шторы автобуса закрыты, одно из окон разбито. Преступником были произведены 2 выстрела в сторону правоохранителей, после чего он выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала.
Дополнено в 14.30. Террорист выдвинул свои требования к топ-лицам Украины.Эти требования злоумышленник, назвавшийся «Максимом Плохим» опубликовал в Twitter. В частности, он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, Верховной Рады, церквей, олигархи записали и выложили в YouTube заявления о том, что они — террористы в законе.
«Со мной много людей, автоматическое оружие, гранаты, две бомбы, третья в людном месте города; все взорвутся, если не будет следующего: главы судов (КСУ, ВС), Высшей рады правосудия, генпрокурор, министр юстиции, директор криминально-исполнительной службы, премьер, глава Верховной Рады, министр обороны, глава СБУ, главы церквей: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук, Ахмед Тамим, протестантской, римо-католической, а также: Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Медведчук — все выкладывают в соцсети на свои страницы и в Ютуб видеообращение с текстом: «Я — Ф.И.О., должность, я — террорист в законе», — написал Плохой.
Также он требует, чтобы Президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с текстом: «Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем».
Дополнено в 15.00. Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что в Луцке для освобождения заложников работают профессионалы, ситуация у него на контроле. Об этом он сказал во время совместной с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой пресс-конференции в Киеве.
«Мы держим ситуацию полностью под контролем, я знаю в принципе сейчас все детали, даже из-за этого мы делали достаточно большую паузу, когда разговаривали с мадам президентом, мне надо было общаться с нашими людьми, находящимися в Луцке, с нашими специалистами», — отметил Зеленский.
Президент сообщил, что в Луцке работают сейчас представители СБУ, МВД, в том числе министр, есть представители Офиса Президента.
«Я глубоко понимаю, что происходит. К сожалению, так как сейчас идёт общение с человеком, который захватил украинских граждан, не могу подробнее об этом говорить», — добавил Зеленский.
Дополнено в 15.30. Подозреваемый в захвате заложников в Луцке — это 45-летний Максим Кривош, дважды судимый, он отсидел в общей сложности 10 лет, в том числе за мошенничество, разбой, бандитизм и незаконное обращение с оружием.Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
«Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений», — говорится в сообщении.
По информации Геращенко, 17.06.1994 Луцкий городской суд Волынской области осудил Кривоша по ст.142 ч.2 (Разбой); ст. 143 ч.2 (Мошенничество) ст. 144 ч.2 (Вымогательство), ст. 222 ч.1 и ч.3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).
Через 11 лет, 07.11.2005, Луцкий горрайонный суд Волынской области вынес ему приговор по ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч.4 (Вымогательство), ст. 263 ч.1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Дополнено в 15.45. Сын одной из заложниц, удерживаемой в захваченном автобусе, передал журналистам запись своего разговора с террористом. Об этом сообщает «Общественное. Волынь».
«С мамой ему удалось пообщаться буквально несколько секунд. Женщина сама ему позвонила, потом передала трубку террористу. Из разговора понятно, что человек, который захватил заложников, пытается привлечь внимание журналистов», — говорится в сообщении.
Twitter и YouTube заблокировали аккаунты террориста.
Фото: Конкурент
Видео: Нацполиция, Общественное.Волынь