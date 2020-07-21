В Луцке вооружённый мужчина захватил рейсовый автобус (дополняется)

В центре Луцка вооружённый мужчина взял в заложники рейсовый автобус с пассажирами.

Об этом сообщает местное издание «Конкурент».

«В центре Луцка неизвестный взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожает его взорвать. Об этом он сам сообщил в полицию 21 июля. Преступник отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие», — говорится в сообщении.

Издание цитирует начальника ГУ НП в Волынской области Юрия Крошко, который уверяет, что ситуация под контролем.

«Ситуация под контролем. Центр города перекрыт, стараемся не допустить туда гражданских людей, чтобы никто не пострадал. Лучан и гостей просят относиться с пониманием, не подходить близко, ведь слышали звук, похожий на выстрел», – отметил Крошко.

Также он рассказал, что человек таким образом протестует против системы. Свои требования тот якобы опубликовал в твиттере, сейчас полицейские мониторят его страницу, пытались к нему позвонить.

Пока не установлено, из какого оружия совершены выстрелы. Пострадавших нет. Крошко подчеркнул: это не учения.

Дополнено в 11 40. В автобусе, который в центре Луцка захватил вооружённый неизвестный, находится около 20 заложников.Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Главного управления Национальной полиции Волынской области.

«Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус ориентировочно с 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие», — говорится в сообщении.

В Волынской области введён оперативный план «Заложник».

Дополнено в 12.00. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию с захватом заложников в Луцке под личным контролем, СБУ ввела план «Бумеранг».Об этом он сообщил в Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию с захватом заложников в Луцке под личным контролем, СБУ ввела план «Бумеранг».Об этом он сообщил в Facebook.