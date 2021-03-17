Пока одни отели борятся за казино, другие — за звёзды, одессит похоронил отель «Брик»

Одиночный пикет с похоронным венком в руках провёл на ступеньках гордумы на Думской площади одессит Денис Малахов.

Как сообщает наш корреспондент, пикетчик пришёл к зданию горсовета в надежде, что депутаты помогут ему воздействовать на руководство гостиницы «Брик», что в переулке Маяковского

Малахов разложил раскладушку с похоронным венком и заявил, что в отеле «Брик» стоит такой шум от дискотек, что мешает ему спать и добивается внимания по проблеме от одесского муниципалитета.

В тоже время, в Одессе, как и по всей Украине, возобновляется процесс присвоения звёзд гостиницам.

Право присваивать или нет отелям звёздочки принадлежит Министерству культуры и информационной политики, при котором создана специальная служба — Комиссия по установлению категорий отелям и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению.

Как сообщала Одесса News, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей постановила выдать разрешение на открытие казино в одесском отеле «Гагарин», что на Гагаринском плато.

Фото: Одесса News, Одесса Медиа

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