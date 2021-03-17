Над «Тузловскими лиманами» продолжается миграция перелётных птиц

Над одесским Национальным природным парком «Тузловские лиманы» продолжается весенняя миграция птиц.

Об этом удивительном явлении сообщает одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев на своей странице в Facebook.

«Вот уже пару недель над Тузловскими лиманами идёт активная миграция различных видов птиц. Это и серые цапли на большой высоте, это разные виды куликов — брижачи, улиты большой и обычный, чайки, шилоклювки, лысухи, погоничи обычные и др.», — пишет Русев.

Среди перелётных птиц, которых сейчас можно встретить в НПП — различные виды воробьиных птиц: малиновки, трясогузки белые, горихвостки чёрные.

«Но наиболее сейчас, — отмечает Иван Русев, — уток и диких гусей разных видов — более 30 тысяч. Много птиц сейчас пролетает и прилетает к нам, используя лиманы, как транзитный вокзал, но есть и те, кто уже активно покидает Тузловские лиманы. Это белолобые гуси, краснозобые казарки, лебеди-кликуны, малые лебеди, которые зимовали у нас. Но наиболее колоритные — пеликаны, уже прилетели и за ними можно наблюдать с утра до вечера».

Как сообщала 12 марта Одесса News, в Нижнеднестровский национальный природный парк прилетели пеликаны.

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