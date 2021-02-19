Сколько людей — столько и мнений: что думают одесситы о переименовании улиц

Одесский горсовет, инициировав в сентябре прошлого года общественное обсуждение темы о возвращении некоторым объектам топонимики в городе предыдущих названий, вызвал горячую дискуссию.

Общественное обсуждение состоялось 4 декабря 2020 года в формате интернет-конференции и электронной консульиации. Основной темой тогда были 2 объекта — улица Инглези и проспект Небесной Сотни (предыдущие названия — улица 25-й Чапаевской дивизии и проспект Жукова).

Свою точку зрения на конференции высказал 81 человек — представители органов местного самоуправления, общественных организаций, историко-топонимической комиссии при исполкоме Одесского городского совета, простые жители Одессы.

В течение двух месяцев со дня проведения интернет-конференции — до 4 февраля 2021 года на вебпортал Одесского городского совета «Социально активный гражданин» citizen.omr.gov.ua, в специальном сервисе «Общественное обсуждение», проводились электронные консультации с общественностью города Одессы по возврату некоторым объектам топонимики в городе Одессе предыдущих названий.

Общее количество граждан, принявших участие в онлайн-голосовании по возврату некоторым объектам топонимики в городе Одессе предыдущих названий составила 711 человек.

Итоги голосования:

«За» — 461 голос, или 64,8% от общего количества голосов;

«Против» — 250 голосов, или 35,2% от общего количества голосов.

То есть, в большинстве сообщений, поступивших на вебпортал, выражалась поддержка возвращению проспекта Небесной Сотни предыдущего названия — проспект Маршала Жукова, а улицы Инглези — улица 25-й Чапаевской дивизии.

Были и другие замечания и предложения от общественности.

В частности, поступили предложения о переименовании проспекта Маршала Жукова на проспект Маршала Победы.

В свою очередь, общественная организация «Традиция и порядок» предложила вариант переименования проспекта Небесной Сотни на проспект Гетьмана Сагайдачного.

Общественная организация «Одесская областная община греков им. Г. Маразли» выступила против переименования улицы Инглези, аргументируя тем, что Д. Инглези сделал значительный вклад в развитие города и достоин того, чтобы его память почтили, назвав в его честь улицу.

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