В Одесской библиотеке презентовали любопытную книгу

19 февраля 2021 года в Центральной городской библиотеке им. И. Франко в Одессе в Книжном переулке состоялась презентация книги «Переступив рубеж веков».

Как передаёт наш корреспондент с презентации, книга посвящена 130-летию библиотеки.

Началась презентация с исполнения Гимна Одессы солисткой Одесского академического театра музыкальной комедии им.М.Водяного Натальей Ткачук.

А песни на стихи Ивана Франко исполнила артистка Одесской филармонии Анна Слободянык.



Как сообщила нашему корреспонденту Наталья Клыкова, директор Централизованной библиотечной системы для взрослых города Одесса, книга раскрывает историю одной из старейших библиотек города. Это книга о долгом, порой нелёгком пути библиотеки, который она прошла вместе с городом и своими читателями, о людях, которые основали и хранили её уникальный фонд. Эта книга о формировании заведения, которое постоянно развивается, помогая целым поколениям одесситов открывать для себя прекрасный мир знаний и литературы.

На мероприятии были представители департамента культуры и туризма, руководители учреждений культуры, представители СМИ и партнёры ЦГБ им. Ивана Франко. Которые преподнесли свои подарки для библиотеки.

Всем досталось по кусочку именинного пирога.





Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года галерея «#ARTODESSA» провела творческую встречу «Вечерний рисунок в Летнем театре».

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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