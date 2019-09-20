В ожидании повестки: в октябре стартует осенний призыв

В октябре-декабре 2019 года в украинскую армию призовут 15 000 200 молодых человек в возрасте от 20 до 29 лет.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника штаба командования сухопутных войск ВСУ Геннадий Долгашов.

«Объем призыва — 15 000 200 человек, из них 9000 — Вооруженные силы Украины, 4400 — Нацгвардия Украины, Госпогранслужба — 1000 человек, Государственная специальная служба транспорта — 800 человек», — заявил чиновник.

Отмечается, что срок службы у мужчин с высшим образованием составляет год, в то время как у не имеющих диплома — полтора.