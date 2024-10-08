Почему в Одессе митинговали родные пропавших без вести воинов  

Мирная акция в поддержку без вести пропавших, пленных и павших воинов 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии Украины состоялась в Одессе.

Помешать мероприятию не смог даже сильный дождь, сообщает «Думская».

На Приморский бульвар, к Потёмкинской лестнице, пришли родные воинов и других бригад. Всех их объединило одно общее горе – неизвестность и страх за судьбу близких.

Инициатором акции стали родственники воинов «Червоної Калини» (так ещё называют 14-ю брОН Нацгвардии).

«Ребята участвовали во многих операциях на киевском, запорожском, донецком направлениях, в частности, в летнем контрнаступлении 2023 года. К сожалению, есть серьёзные потери, много крови пролилось. Кто-то погиб, кто-то попал в плен, а кто-то, как мой брат Алексей, считается пропавшим без вести. В бригаде много бывших срочников. Мы решили своей акцией привлечь внимание к судьбе наших защитников, напомнить, что каждый из них важен и мы не забудем ни одного, а также поддержать семьи, ожидающие возвращения своих родных. Мы призываем всех неравнодушных становиться голосами без вести пропавших, потому как их голоса никто не слышит», — отметила организатор акции Виктория Азанова.

Ещё одна участница акции Оксана Ротшельд, мать пропавшего без вести Никиты Шолковенко, призвала не ограничиваться только финансовыми сборами, но и активно сообщать обществу о своих бедах.

«Я сегодня вышла из дома, развернула плакат с изображением сына и ужаснулась. Многие отводили глаза, шарахались от меня, как от чумной. Мы здесь собираемся, но это ничего не дает. Давайте вывешивать баннеры с нашими детьми у себя на балконах, чтобы люди видели, что происходит, какое большое количество ребят оказывается в плену или без вести пропавшими. Я хочу знать, что с моим ребёнком, где он, жив ли он. А если он погиб, то хочу получить тело и похоронить», — говорит Оксана Ротшельд.

Митингующие хотят от представителей власти улучшения коммуникации с людьми, на которых свалилось горе. О том, что её брат пропал без вести на Донецком направлении, Елена Гладких узнала месяц назад. Она вместе с матерью написала заявление в Киевский райотдел полиции Одессы, обе сдали ДНК, было начато уголовное производство, однако полиция так и не передала дело в прокуратуру.

«Дело так и осталось лежать у следователя, как и образцы ДНК. Месяц бездеятельности. Я обращалась к юристам, оказывается, в законе не прописаны сроки передачи дел. Хотелось бы, чтобы власть повернулась к людям лицом. Брат не пошёл воевать добровольно, его по пути на работу схватили специалисты из ТЦК, и несмотря на то, что у него был белый билет, через четыре часа он прошёл ВЛК. Саша принял это и стал защитником Украины. 31 июля мы получили сообщение о том, что он пропал без вести», — говорит Елена Гладких.

Поддержать митингующих прибыл народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который призвал их не отчаиваться.

«Такие акции очень важны, так как они подталкивают власть искать новые пути помощи нашим воинам, которые пропали без вести или содержатся во вражеском плену, — отметил он. — К сожалению, вопрос обмена военнопленными не находится в руках Украины, это зависит от Российской Федерации, которая в нём не заинтересована. Тем не менее мы поднимаем этот вопрос, когда выезжаем из Украины. Я прибыл с очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, где в минувший четверг приняли резолюцию в поддержку украинских военнопленных и захваченных гражданских. Это призыв ко всем странам осудить и ввести санкции против тех, кто причастен к похищению людей, пыткам, депортации».

https://youtu.be/SgZB8J5aDJ0

Одесса News информировала, что 23 сентября во время своего визита в Одесскую область Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провёл встречу с семьями военнопленных и пропавших без вести дислоцируемых в регионе военнослужащих.

Фото и видео: Думская

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