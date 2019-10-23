Одесситы почтили память жертв, трагически погибших в 1941 году

23 октября в память о трагических событиях октября 1941 года состоялись митинг и траурное возложение цветов к памятнику жертвам нацизма, который расположен на территории бывшего военного городка (3-я станция Люстдорфской дороги, 27).

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Почтить память погибших пришли: бывшие узники гетто, представители руководства города и области, дипломатических миссий, общественность и духовенство, а также участники боевых действий и учащиеся школ», — говорится в сообщении.

В память о жертвах нацизма собравшиеся возложили к памятнику цветы.

Для справки. В ночь с 22 на 23 октября 1941 года в Одессе румыно-немецкими оккупантами были убиты от 22-х до 30-ти тысяч людей. Среди жертв — преимущественно представители еврейского населения Одессы.