В Украине впервые отмечают День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

В этом году Украина впервые отмечает 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов.

В прошлом году Верховная Рада законом «О Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов» установила 8 мая как День памяти и победы – единственную дату, когда Украина отмечает победу над нацизмом и чествует память погибших во Второй мировой войне.

Выходной день теперь также будет 8 мая, когда завершится действие военного положения в Украине.

Чтить в Украине завершение Второй мировой войны 8 мая начали некоторые общественные организации в начале 2000-х. В 2014 году этот формат на правительственном уровне поддержали Украинский институт национальной памяти и Министерство культуры. В 2015 году сперва указом Президента, а затем законами о декоммунизации ввели 8 мая как День памяти и примирения (праздничным, но не выходным днём), а Днём Победы над нацизмом оставили 9 мая, ведь общественное мнение тогда не было готово отказаться от привычной даты.

В 2022 году нардеп Владимир Вятрович внёс законопроект об отмене 9 мая и установке 8 мая Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне и предложил 9 мая отмечать День Европы вместе с Европейским Союзом.

В 2023 году Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об установлении 8 мая Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Кроме того, он подписал указ, согласно которому 9 мая Украина будет отмечать День Европы.

Символом памяти о Второй мировой войне с 2014 года в Украине, как и в Европе, является мак памяти.

По мнению Института нацпамяти, День памяти и победы – это напоминание, что Вторая мировая началась в результате договорённостей двух тоталитарных режимов: национал-социалистического (нацистского) в Германии и коммунистического в СССР, а также молчаливого нежелания мощнейших государств мира сопротивляться агрессорам. Это также напоминание, что украинцы на стороне антигитлеровской коалиции внесли значительный вклад в победу над нацизмом. Миллионы украинцев сопротивлялись с оружием в руках в различных регулярных армиях мира, сотни тысяч боролись в подпольных и повстанческих структурах. Почти все украинские предприятия переориентировались на нужды обороны. В то же время, украинская земля была одним из основных театров военных действий, местом масштабных битв и самого ожесточённого сопротивления.

Потери украинцев во Второй мировой – около 8 миллионов человек (из них пять миллионов – гражданских и три миллиона военных).

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