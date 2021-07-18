Смерть на воде: в Затоке пропал купавшийся мальчик, его отец утонул

17 июля в службу спасения «101» поступило сообщение, что в 13 часов 30 минут в посёлке Затока Одесской области, на пляже базы отдыха «Ирина», был вытащен из воды без признаков жизни 49-летний мужчина, житель Черкасской области.
Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, во время выяснения обстоятельств происшествия стало известно, что мужчина находился в воде вместе с 13-летним сыном.
«К поиску ребёнка вдоль береговой линии привлечены правоохранители и местные жители. Спасатели проводят обследование морского дна на месте трагического события. Работа водолазов затруднена мелководьем на этом участке акватории и сильным загрязнением воды», — говорится в сообщении.
Как сообщала Одесса News, 14 июля в Одессе рядом с причалом 145 в морской воде обнаружено тело человека без признаков жизни.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
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