В Одессе на минувшей неделе родились 196 малышей

На прошлой неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 196 новорожденных, что на 14 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как отмечает официальный сайт города, население Одессы за неделю пополнили две двойни.

«На прошедшей неделе количественное преимущество с незначительным перевесом одержали новорожденные девочки — на свет появились 99 юных одесситок и 97 маленьких одесситов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первенство по числу принятых родов на минувшей неделе осталось за городским роддомом №1, где увидели свет 66 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.