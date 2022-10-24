Измаильские водолазы сутки искали в Дунае пропавшего мужчину — нашли мёртвым

23 октября в 11:40 в городе Килия, что в Имаильском районе Одесской области, в реке Дунай, вблизи паромной переправы, водолазами-спасателями было обнаружено тело мужчины, который накануне нырнул в воду и больше его никто не видел.

Об этом трагическом событии сообщала Одесса News 22 октября.

Как проинформировало в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, к поискам утонувшего человека были привлечены 5 водолазов ГСЧС и моторная лодка «Прогресс-4».

Фото: Измаильское РУ ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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