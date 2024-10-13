В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Чилик, светлая ему память

7 октября в районе населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области погиб житель села Богатое Измаильского района, разведчик-оператор разведывательного отделения разведывательной роты солдат Николай Чилик.

Об этом сообщила Сафьяновская сельская территориальная община.

«Преданный защитник и патриот. Его мужество, несгибаемая вера в Победу и преданность Родине останутся навсегда в наших сердцах», — говорится в некрологе.

12 октября земляки попрощались с Николаем на коленях с флагами и цветами в руках. Живой коридор односельчан растянулся по сторонам дороги от въезда в село и до родного дома погибшего. Похоронили защитника на местном кладбище с воинскими почестями.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 28 сентября 2024 года 23-летнего старшего сержанта Дмитрия Княжковского, уроженца села Дибровка Одесской области.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сафьяновская сельтергромада/Facebook

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