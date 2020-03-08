Одесситок поздравляют с Праздником Весны

Одесса News поздравляет наших читательниц с Международным женским днём 8 Марта. Пусть весенним теплом согреется Ваша душа!

Одесситок поздравил мэр города Геннадий Труханов.

«Дорогие одесситки! У каждого из нас в этой жизни своя роль. И не найти такой, с которой не справилась бы настоящая одесситка. Великодушные матери, заботливые жены и милые дочери… Сильные и в то же время хрупкие. Разные характеры, темпераменты, профессии, таланты… Всё это — вы. Любви, благополучия, весны в душе и тепла в сердце! С праздником вас! С уважением Одесский городской голова Геннадий Труханов».

На своей странице в Facebook к представительницам женского пола обратился народный депутат от Одесской области Алексей Леонов:

«Милые наши девушки, женщины, мамы, поздравляю вас с праздником весны, очарования и красоты. Хочу поблагодарить за все добро, тепло и ласку, которую вы дарите нам ежедневно. Желаю, чтобы каждый день был наполнен улыбками, радостью, добром и весельем, а в душе всегда царило теплое весеннее настроение. Пусть весь мир будет у ваших ног, ведь вы — наше самое ценное сокровище. Будьте счастливы!».

Милые наши девушки, женщины, мамы, поздравляю вас с праздником весны, очарования и красоты. Хочу поблагодарить за все добро, тепло и ласку, которую вы дарите нам ежедневно. Желаю, чтобы каждый день был наполнен улыбками, радостью, добром и весельем, а в душе всегда царило теплое весеннее настроение. Пусть весь мир будет у ваших ног, ведь вы — наше самое ценное сокровище. Будьте счастливы! Gepostet von Alexey Leonov am Samstag, 7. März 2020

А одесский депутат Василий Иеремия предложил видеоролик, на котором одесситы разных возрастов говорят о роли женщины в их жизни.