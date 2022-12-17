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  4. В бою за Украину погиб военнослужащий из Одесской области Иван Савченко

В бою за Украину погиб военнослужащий из Одесской области Иван Савченко

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На фронте погиб военнослужащий Вооружённых Сил Украины из Одесской области Иван Савченко.

Об этом сообщает Татарбунарский городской голова Андрей Глущенко.

Иван жил в селе Нерушай. Он отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания.

Прощание с Героем прошло у его дома в селе Нерушай и в местном храме Иоанна Богослова.

Как сообщала Одесса News, во время работ по разминированию территорий в Николаевской области погиб пиротехник из села Нерушай Одесской области Святослав Додон.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Татарбунарский городской голова

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