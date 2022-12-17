В бою за Украину погиб военнослужащий из Одесской области Иван Савченко

На фронте погиб военнослужащий Вооружённых Сил Украины из Одесской области Иван Савченко.

Об этом сообщает Татарбунарский городской голова Андрей Глущенко.

Иван жил в селе Нерушай. Он отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания.

Прощание с Героем прошло у его дома в селе Нерушай и в местном храме Иоанна Богослова.

Как сообщала Одесса News, во время работ по разминированию территорий в Николаевской области погиб пиротехник из села Нерушай Одесской области Святослав Додон.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Татарбунарский городской голова

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