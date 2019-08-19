В Одессе 23 августа пройдёт масштабное шоу — «Grand Rock Piano Show»

23 августа в Летнем театре «Морвокзал пианист Ярослав Олейник представит «Grand Rock Piano Show».

Это масштабное шоу в рок-жанре с главным инструментом — роялем. Основную программу составят мировые хиты, саундтреки к кинофильмам, авторские композиции, а также классическая музыка в рок-обработке. Шоу состоится при участии симфонического оркестра, рок-бэнда, а также хора.

Ярослав Олейник — композитор, пианист-виртуоз, гениальные импровизации которого покорили 12 стран Европы, лауреат самых престижных фортепианных конкурсов Украины, Чехии, Германии, Италии, Испании и Франции.

Ни один не останется равнодушным, ведь сможет окунуться в невероятную атмосферу рок-действа, насыщенную яркими эмоциями.

Начало концерта в 20 часов.

Билеты можно купить здесь.