Женская теннисная ассоциация обнародовала рейтинг одесских спортсменок

Первая «ракетка» Украины, спортсменка родом из Одессы Элина Свитолина поднялась на две ступеньки и занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по состоянию на 19 августа.

Свитолина (4492 очка) опередила в списке чешку Петру Квитову (4485) и голландку Кики Бертенс (4400), сообщает Укринформ.

Другая одесская теннисистка — Даяна Ястремская (1730), потеряв одну позицию, занимает в рейтинге 33-е место.

Одесситка Екатерина Козлова (821) — 74-я (1).

Рейтинг WTA возглавляет японка Наоми Осака (6606). Второй идёт австралийка Эшли Барти (6501), третьей — чешка Каролина Плишкова (6315), четвёртой — победительница Уимблдона-2019 румынка Симона Халеп (4743).

Как сообщала Одесса News, 18 августа в Бронксе (США) стартует всемирный теннисный турнир. 33-я ракетка мира Даяна Ястремская пропустит его из-за травмы левого колена и лодыжки.