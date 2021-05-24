Полиция задержала «смотрящего» за Черноморском и его сообщника

Деятельность преступной группы во главе с так называемым «смотрящим» разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями областной полиции.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Установлено, что контролировал деятельность группировки «смотрящий» за городом Черноморск, который получил свой криминальный «статус» от одного из «воров в законе». Он вместе со своим сообщником, который также имеет связи с представителями регионального криминалитета, с угрозами «выбивали» от мужчины возвращения несуществующего долга — 2500 долл. США.

21 мая полицейские задержали обоих «авторитетов» при получении средств от потерпевшего. В тот же день задержанным было сообщено о подозрении по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

22 мая по решению судьи Киевского районного суда г.Одессы «смотрящий» и его сообщник взяты под стражу без права внесения залога.

За содеянное фигурантам грозит до 7 лет заключения.

Как сообщала Одесса News, правоохранители задержали двух влиятельных «воров в законе» по прозвищу «Умка» и «Лаша Сван». Они организовали группировки и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях, в т.ч. Одесской.

Фото и видео: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

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