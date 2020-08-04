Любительница элитной земельки в Затоке предстанет перед судом

Жительница Белгород-Днестровского Одесской области предстанет перед судом за мошенничество.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, аферистка пыталась завладеть землёй в Затоке стоимостью почти 2 миллиона гривен.
Белгород-Днестровская местная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт по подозрению в фальсификации документов и мошенничестве.
По мнению следствия, подозреваемая, используя поддельную техническую документацию о праве собственности на фактически отсутствующее недвижимое имущество, заключила договор аренды земельного участка в пгт Затока площадью 0,07 га с целью дальнейшего выкупа.
Таким мошенническим путём женщина приобрела право пользования на эту землю стоимостью почти два миллиона гривен, однако в собственность злоумышленница участок получить не успела.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Белгород-Днестровского отдела полиции.
Как сообщала Одесса News, правоохранители Одесской области задержали преступников, занимавшихся присвоением объектов недвижимости умерших людей.