Любительница элитной земельки в Затоке предстанет перед судом

Жительница Белгород-Днестровского Одесской области предстанет перед судом за мошенничество.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, аферистка пыталась завладеть землёй в Затоке стоимостью почти 2 миллиона гривен.

Белгород-Днестровская местная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт по подозрению в фальсификации документов и мошенничестве.

По мнению следствия, подозреваемая, используя поддельную техническую документацию о праве собственности на фактически отсутствующее недвижимое имущество, заключила договор аренды земельного участка в пгт Затока площадью 0,07 га с целью дальнейшего выкупа.

Таким мошенническим путём женщина приобрела право пользования на эту землю стоимостью почти два миллиона гривен, однако в собственность злоумышленница участок получить не успела.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Белгород-Днестровского отдела полиции.

Как сообщала Одесса News, правоохранители Одесской области задержали преступников, занимавшихся присвоением объектов недвижимости умерших людей.