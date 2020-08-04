В Украине упростят порядок установления инвалидности

Министерство здравоохранения Украины нарабатывает упрощённый порядок установления инвалидности для взрослых и детей.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, пишет Укринформ.

«Министерство здравоохранения работает над реформированием порядка установления для детей и взрослого населения Украины инвалидности», — сказала Микичак.

По её словам, в этой сфере всегда было много вопросов от граждан, а в период пандемии их стало ещё больше.

Микичак отметила необходимость оптимизации организации работы медико-социальной экспертной комиссии, которая и устанавливает инвалидность.

Как известно, инвалидность как мера потери здоровья определяется путём экспертного обследования в органах медико-социальной экспертизы Министерства здравоохранения Украины. Этой экспертизе подлежат лица, утратившие здоровье вследствие заболевания, травм и врождённых дефектов, что ограничивает их жизнедеятельность, а также лица, которые по действующему законодательству имеют право на социальную помощь, компенсацию утраченного заработка или освобождение от выполнения соответствующих обязанностей.

Как сообщала Одесса News, на одесском пляже «Дельфин», между траверсами №№12-13 (пляжный комплекс «Калетон»), обустроят за внебюджетные средства место отдыха для людей с инвалидностью.

