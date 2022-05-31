Одесса угощала варшавян пряниками Бубликовой

В Варшаве- столицы Польши, принявшей наибольшее количество украинцев, вынужденных временно покинуть родные дома из-за агрессии Российской Федерации, проходит Международный книжный фестиваль.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета, в рамках фестиваля в благодарность польскому народу за доброжелательность, гостеприимство и искреннюю поддержку стала акция «Украина благодарит поляков», в которой приняли участие и одесситы.

На литературной встрече гостям были предложены кондитерские изделия, изготовленные одесской мастерицей Оксаной Бубликовой.

Настоящим украшением праздника стали десять тысяч медовых пряников в виде подсолнечников, колосьев, мальв, елей, маков и даже Чёрного моря, а также огромная подкова счастья из вкусностей.

«Мы просто хотим отблагодарить поляков за помощь нашим украинским мамочкам и детишкам. И пока мы можем сделать это таким образом – угостить, обнять, поблагодарить», – так Оксана Бубликова объяснила цель акции.

Отмечается, что в дальнейшем проведение подобных акций планируется и в других странах, поддерживающих украинцев.

Как сообщала Одесса News, в марте Польша приютила большую группу детей из Одесской области – воспитанников детских домов государственного и семейного типа, интернатов, центров социально-психологической реабилитации детей, учебных и реабилитационных заведений, центров профессионального образования, патронатных и попечительских семей.

Фото: «Одесса»

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