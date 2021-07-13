В Одесской области за один день 2 утопленника

Одесские спасатели настойчиво призывают граждан неукоснительно соблюдать Правила охраны жизни людей на водных объектах, поскольку количество утонувших в регионе с каждым днём уведичивается.

По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Одесской обалсти, 12 июля на пляже «Аркадия» в Одессе сотрудниками спасательно-водолазной службы городского совета вытащен из воды пожилой мужчины без признаков жизни.

В этот же день в 15 часов в Измаиле водолазами ГУ ГСЧС начаты поиски 35-летней женщины, которая исчезла во время купания в Дунае. Обследовано 2 кв. км. водной поверхности и 1 500 кв.м. дна. Поиски продолжаются.

Спасатели предупреждают помнить о потенциальной опасности, когда заходишь в воду, выбирать оборудованные места для купания, следить за своим состоянием здоровья и рассчитывать свои силы.

Кстати. С начала года на водоёмах Украины погибло 665 человек, из них 70 детей. Только с начала июля на водоёмах погибли 124 украинца, из них 16 детей. Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику. Самой распространённой причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

Как сообщала Одесса News, 22 апреля 2021 года на дне глубокого колодца в Плахтиевке Белгород-Днестровского района Одесской области были найдены четыре трупа.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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