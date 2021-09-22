В Карпатах пошёл снег — одесситам пора на лыжи

В Ивано-Франковской области, на горе Поп-Иван, падает снег. Здесь ограниченная видимость и 4 градуса мороза.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 8:35 22.09.2021 г. на г. Поп-Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, падает снег. Ветер северо-западный 3-4 м/с. Температура окружающей среды -4 °С», — говорится в сообщении.

Кстати. Поп-Иван (также Поп-Иван Черногорский или Чёрная Гора) — одна из самых высоких вершин Украинских Карпат с высотой 2028 м над уровнем моря. На ней находится старая обсерватория.

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