Зеленский: Военные моряки должны почувствовать себя супергероями

Военные моряки должны почувствовать себя супергероями, которые очень нужны Украине.

Об этом сказал Владимир Зеленский в своём выступлении 5 июля на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Вооружённых сил Украины в Одессе, — сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

«Я сделаю всё, чтобы украинские моряки чувствовали, что они – настоящие супергерои, которые очень нужны Украине», – подчеркнул Президент.

Одной из главных задач Украинского государства является социальное обеспечение военных моряков и членов их семей, сказал Зеленский.

«Самое главное, о ком мы всегда должны помнить и заботиться, – это люди. Это наши военные моряки, их семьи, достойное материальное и социальное обеспечение для них. Это – задача номер один», – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня украинские моряки получат более 70 квартир, в частности, моряки из Крыма, которые в 2014 году не предали Украину.

Президент подчеркнул, что их верность присяге почему-то была незаметной для власти, и они жили в ужасных условиях.

«Мне стыдно, что за всё это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что, наконец, справедливость восторжествовала», – сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что это – лишь первые шаги в направлении улучшения условий жизни военных моряков.

«Сегодня рядом с нашей гордостью — фрегатом «Гетман Сагайдачный» стоит буксир «Яны Капу», возвращённые катера «Никополь» и «Бердянск», а в городах Краматорск и Славянск гордо реет жёлто-синий флаг. И всё это даёт мощный заряд силы и веры в то, что всё у нас обязательно удастся. Мы вернём всех наших людей, мы вернём все наши территории, веру в правду и справедливость», — сказал Президент.

Он также поблагодарил бывших военнопленных моряков, которые стали живыми символами свободы и непокорности, показали всему миру, что «украинские моряки не знают слова страх, не знают слова невозможно, но знают, что такое доблесть, отвага и честь».

«Скоро почти год как наши ребята дома, они продолжают службу и защиту Украины, они живут, женятся и, я надеюсь, еще не раз будут радоваться рождению в своих семьях детей», — добавил Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины 4-5 июля находится с рабочим визитом в Одесской области. Он ознакомился с работой терминалов и инвестиционными проектами ТИС и государственного стивидора ГП «Южный», с проектами в дорожном строительстве, которые реализуются в регионе в рамках программы «Большое строительство», принял участие в открытии реконструированного стадиона школы №1 города Южного, встретился с предпринимателями на Одесском припортовом заводе, осмотрел место аварии танкера «Delfi».

Фото: пресс-служба ОПУ