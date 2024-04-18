Украина выплатит 125 тысяч долларов за каждое «золото» Олимпийских игр в Париже

Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт рассказал о призовых для украинских атлетов за олимпийские награды в Париже-2024.

Об этом он высказался в эфире Радио Культура.

«Премиальные средства в бюджете заложены. 125 тысяч долларов за 1-е место, за золотую медаль. А за бронзовую и серебряную – 80 тысяч и 100 тысяч долларов. Плюс стипендии спортсмены получают. То есть мотивация очень мощная. Но, я уверен, сейчас мало кто думает о деньгах. Сейчас все думают, чтобы прославить наше государство», – сказал Гутцайт.

Одесса News информировала, что Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа. В Древней Олимпии (Греция) прошла церемония зажжения огня Олимпийских игр-2024, который 8 мая прибудет в Марсель (Франция).

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