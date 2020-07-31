COVID-19 в Одесской области: 64 новых случая за сутки, 1 — летальный

Всего в Одесской области на утро 31 июля общее количество больных коронавирусом составляет 3 тысячи 214 человек.

По сообщению ресурса Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 64 новых случая.

Вчера утром в Одесской городской инфекционной больнице от коронавируса и сопутствующих болезней умерла 83-летняя одесситка. Общее количество жертв коронавируса в одесском регионе сегодня — 45.

Выздоровевших за сутки лишь 10 человек. Общее их число с начала пандемии достигло 1 288 человек.

Продолжают болеть в Одесской области 1 881 человек.

Как сообщала Одесса News, с 1 августа Украину поделят на четыре карантинные зоны.