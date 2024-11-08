В Одесской области село Первомайское переименовали в ГУРовское

В честь воинов ГУР МО Украины в рамках процесса деколонизации в Раздельнянском районе Одесской области переименовали село Первомайское.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Соответствующее решение Верховной Радой было принято с целью отметить важный вклад украинской спецслужбы в защиту национальных интересов от внешних угроз, укрепление обороноспособности нашего государства и честь победы военных разведчиков.

В разъяснении Института Национальной памяти Украины отмечено, что во время полномасштабной войны с Россией воины ГУР выполняют комплекс сложных задач – от стратегической разведки до боевых операций по освобождению украинских земель, а также специальных миссий на оккупированных территориях и в тылу. подрывающие военный потенциал государства-агрессора.

ГУР МО выразило благодарность Верховной Раде Украины, Институту нацпамяти и местной общине ГУРовского «за важное решение и чествование в топонимике подвига воинов ГУР».

Отмечается, что название ГУРовское — не случайное для Одесской области: оно символизирует следование историческим традициям в создании национальных спецслужб. Например, именно в Одессе в 1886 году родился видный военный деятель времён Украинской революции 1917-1921 годов, генерал-хорунжий Армии Украинской Народной Республики, один из организаторов военной спецслужбы Государственного Центра УНР в экзиле Всеволод Змиенко.

Кстати. Ранее в центре Одессы улица Дворянская переименована в честь руководителя разведки УНР Всеволода Змиенко.

Одесса News информировала о переименовании улицы Ширшова в Одессе в честь архитектора Фёдора Нестурха, площади Льва Толстого в площадь «дедушки еврейской литературы» Менделе Мойхер-Сфорима, Минской улицы в Хаджибейском районе города в улицу имени одесского дирижёра и композитора, чеха по происхождению, Иосифа Прибика, переулка Уральского в Киевском районе города в честь литератора, поэта Гео Шкурупия. Улица Гастелло теперь носит имя музыканта Витольда Малишевского, а Тульская — академика Вернадского. Улица Смоленская переименована в улицу Леонида Соленского. Сквер Витте, расположенный в пределах улиц Мечникова, Богдана Хмельницкого и Старопортофранковской, назван в честь одесского бизнесмена 19-го века Иоахима Эфруси. Именем известного кинорежиссёра Сергея Параджанова назван бывший переулок 2-й Магнитогорский в Киевском районе города.

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