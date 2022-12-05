В Одесской музкомедии пройдёт встреча с музыкантом, поэтом нового поколения

Достаточно сложно дать определение: кто такой Эдгар Винницкий? – Современный поэт, стихи которого уже можно назвать классикой начала 21-го столетия, талантливый музыкант, песни которого вызывают безудержные волны мурашек, меценат, мыслитель, мысли и взгляды которого безусловно влияют на целое поколение…

Но немногие знают, что молодой гений создаёт невероятные стихотворные сказки, которые он расскажет 10 декабря со сцены Одесского театра музкомедии им. М. Водяного.

Мы привыкли, что сказки – это истории на ночь для детей, чтобы они заснули. А сказки Эдгара – это стихи на день для взрослых, чтобы они проснулись. Проснулись и вспомнили, какое чудо это жизнь, и как на самом деле мы счастливы быть здесь и сейчас…

Меткие метафоры и глубинные образы в сочетании с искренностью самого автора синтезируют у зрителя самые приятные переживания. Даже совершенно безразличные к поэзии люди после концертов Эдгара остаются со слезами радости на глазах. Ведь подлинность – это то, что есть внутри каждого. Поэтому стихотворные строки обходят устаревшие парадигмы и попадают прямо в душу, напоминая о действительно важных вещах.

СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – единственное выступление, где автор поделится абсолютно всеми своими сказками. Это уникальный повод подарить себе и близким настоящую магию… Мурашки, слёзы радости, красота поэзии и песен раскрасят приятную тишину субботы 10 декабря в Музкомедии.

Внутрь скрипка посмотрела,

Вглубь себя. Там – пустота.

Отыскав струну – запела…

Пустота запела та.

Начало в 17 часов.

Стоимость билетов от 400 гривен. Их можно купить здесь.

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