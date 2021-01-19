La Traviata — в январе на сцене Одесского оперного театра

La Traviata — опера Джузеппе Верди в 3-х действиях 20 января в исполнении артистов Одесского национального академического театра оперы и балета.

Либретто Франческо Пиаве по роману Дюма-сына «Дама с камелиями»

Дирижёр-постановщик — Вячеслав Чернухо-Волич

Режиссёр-постановщик — Евгений Лавренчук

Художник-постановщик — Ефим Руах

Хормейстер-постановщик — Валерий Регрут

Художник по свету — Наталья Гара



ВИОЛЕТТА ВАЛЕРИ, куртизанка (сопрано) – Алина Ворох, Анастасия Голубь, Алина Другак, Надежда Сычук, Наталья Степаняк

ФЛОРА БЕРВУА, её подруга (меццо-сопрано) – Анастасия Мартынюк, Екатерина Цымбалюк, Таисия Шафранская

АЛЬФРЕД ЖЕРМОН (тенор) – заслуженный артист Украины Владислав Горай, Олег Злакоман, Александр Прокопович, Павел Смирнов ЖОРЖ ЖЕРМОН, его отец (баритон) – народный артист Украины Виктор Митюшкин, Алексей Жмуденко, Роман Страхов, Александр Стрюк ГАСТОН, виконт де Леторьер (тенор) – Андрей Перфилов, Александр Прокопович, Павел Смирнов

БАРОН ДЮФОЛЬ, покровитель Виолетты (баритон) – народный артист Украины Василий Навротский, Юрий Дудар, Сергей Узун

МАРКИЗ Д`ОБИНЬИ (баритон) – Алексей Грузин, Юрий Дудар, Василий Добровольский, Иван Фляк, Артем Шутяк

ВРАЧ ГРЭНВИЛЬ (бас) – народный артист Украины Василий Навротский, Сергей Узун, Виктор Шевченко

АННИНА, горничная Виолетты (сопрано) – Анна Бондаренко, Алина Другак

КОМИССИОНЕР – Иван Фляк

ДЖУЗЕППЕ – Николай Решетнёв

ГОСТИ – артисты балета Кристиан Никулиця, Юлиан Марченко, Никита Путрин, Даниил Пащук, Роман Лобкин

ДИРИЖЁРЫ – главный дирижёр театра Вячеслав Чернухо-Волич, Маргарита Гринивецкая, Виталий Ковальчук.

Длительность с антрактами: 2 часа 40 минут.

Цена билетов от 50 до 510 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 30 января, суббота, 18:30.