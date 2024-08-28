Одесские полицейские задержали поджигателя храма

Полицейские задержали поджигателя храма в Одессе, которому, к счастью, завершить своё намерение не удалось.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Событие произошло вчера около четырёх часов. О нём в полицию известил настоятель.

В ходе следственно-оперативных мероприятий работники территориального подразделения полиции совместно с сотрудниками Управления службы безопасности Украины в Одесской области в тот же день установили поджигателя и задержали его недалеко от места жительства в том же районе Одессы. Им оказался 21-летний мужчина.

Полицейские выяснили, что он купил в одном из супермаркетов бутылки с зажигательной смесью, зашёл в храм, разлил жидкость по периметру зала, поджёг пару денежных купюр и бросил их на пол. Банкноты погорели и погасли. В это время в помещение вошла служительница. Правонарушитель оттолкнул её и скрылся.

«Мы задержали злоумышленника в процессуальном порядке и сообщили ему о подозрении в законченном покушении на умышленное повреждение чужого имущества, совершённом путём поджога. Сейчас решаем вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Согласно ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, молодому человеку грозит до десяти лет заключения. Мотивы его поступка будем устанавливать в ходе дальнейшего следствия. В рамках производства будет назначен ряд экспертиз, в том числе на проверку вменяемости правонарушителя. Процессуальное руководство по делу осуществляет Приморская окружная прокуратура города Одессы», – рассказал начальник следственного отделения отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 Пётр Чефарличев.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года контрразведка Службы безопасности задержала действовавшего в Одесской области агента ФСБ, среди основных задач которого было совершение поджогов на объектах Сил обороны и Укрзализныци.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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