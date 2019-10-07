В Одессе создают оргкомитет «Движения сопротивления капитуляции»

Около полтысячи жителей Одессы 6 сентября приняли участие в акции протеста «Остановим капитуляцию», которая состоялась на Приморском бульваре.

Участники митинга решили создать оргкомитет для противодействия капитуляции, сообщает Укринформ.

«К памятнику Дюку пришли представители общественности, депутаты городского и областного советов, ветераны АТО», — говорится в сообщении.

«Реализация властью так называемой «формулы Штайнмайера» означает по сути предоставить прописку в Украине преступнику, проникшему в дом, после чего он захватит всё, что ему хочется. Почему нельзя применить нормы украинского и международного права к участникам российско-террористических вооружённых отрядов, устроивших террор в восточных районах Донбасса, как это практикуют другие государства, подвергшиеся агрессии? Мы знаем, что сто лет назад большевистская Россия завезла своё правительство в Харьков, а теперь похожий сценарий пытаются реализовать через Донбасс. Мы требуем прекратить попытки действовать по плану Путина, который лукаво именуют «формулой Штайнмайера». Выборы в Донбассе возможны только после восстановления действия конституционных органов власти и наказания уголовных преступников-коллаборационистов», — отметил ветеран АТО Сергей Гуцалюк.

Его поддержал народный депутат от Одесской Алексей Гончаренко, который поставил перед участниками акции вопрос: «Хотим ли мы мира? Да, безусловно. Но хотим ли мы мира ценой капитуляции? И я говорю: категорически «нет!» Причём мы не требуем ничего такого невозможного. Мы хотим услышать, что это будет мир не на условиях Путина, а на украинских условиях. Мир, который защитит наше государство и позволит нам развиваться, а не превратит нас снова в сателлита Российской Федерации. Если они создадут в Донбассе антиукраинский анклав, они будут впоследствии делать всё, что угодно». По словам Гончаренко, «кому не понятно, что» формула Шнайнмайера «не более чем фиговый листок, которым пытаются прикрыть план Путина на постепенное уничтожение украинского государства. Выборы в Донбассе возможны только после вывода российских войск, когда там будут функционировать в течение переходного периода украинские органы власти и будет взята Украиной под свой контроль граница с РФ. Если выборы состоятся в следующем году, это будет не что иное, как легализация власти пророссийских боевиков».

Участники митинга единогласно поддержали документ, в котором содержатся требования к Президенту и Верховной Раде Украины власти не принимать «особого правового режима в восточных районах Донбасса, что ограничит суверенитет Украины или действие общенационального законодательства на территории страны», «не допустить освобождения от ответственности членов незаконных вооружённых формирований, что совершали тяжкие преступления, избрание членов этих формирований или коллаборантских администраций в органы государственной власти», «не передавать под контроль незаконных формирований населённые пункты на территории Украины» и «запретить проведение выборов на тех территориях, которые не находятся под военным и админконтролем Украины».

Лидеры общественных организаций Одессы решили создать оргкомитет для участия во всеукраинской акции «Движение сопротивления капитуляции», которая планируется на 14 октября.

Фото: Думская