Одесский боксёр Хегай проведёт в США бой за претендентский статус

Непобедимый украинский боксёр второго легчайшего веса, одессит Арнольд Хегай проведёт поединок за статус обязательного претендента пояса WBO против американца Стивена Фултона.

Бой пройдет 25 января в Бруклине (США), сообщает Укринформ со ссылкой на Klitschko-brothers.com.

Как сообщала Одесса News, Хегай в августе победил россиянина Владимира Тихонова. Восьмираундовый бой состоялся на вечере бокса в американском городе Оклахома. Хегай не сумел нокаутировать соперника, но победил единогласным решением судей. Записки рефери свидетельствовали о доминировании украинца — 80:72, 80:72, 80:72.

Кстати. На профессиональном ринге Хегай имеет 16 побед (1 — нокаутом) и 1 ничью. В активе Фултона 17 побед (8 — нокаутом).