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Кому в Одессе 20 декабря отключат воду

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Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению водопровода диаметром 300 мм по адресу: Французский бульвар, 33 в Одессе 20 декабря будет прекращена подача воды отдельным потребителям.

Отмечается, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 23:30 следующим потребителям города:

— Французский бульвар, 2-52, 1-87,
— пер. Шампанский,
— пер. Госпитальный,
— ул. Азарова,
— пер. Кренкеля,
— пер. Каркашадзе,
— пер. Дунаева,
— пер. Удельный,
— пер. Санаторный,
— пер. Спортивный.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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