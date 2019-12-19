Кому в Одессе 20 декабря отключат воду

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению водопровода диаметром 300 мм по адресу: Французский бульвар, 33 в Одессе 20 декабря будет прекращена подача воды отдельным потребителям.

Отмечается, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 23:30 следующим потребителям города:

— Французский бульвар, 2-52, 1-87,

— пер. Шампанский,

— пер. Госпитальный,

— ул. Азарова,

— пер. Кренкеля,

— пер. Каркашадзе,

— пер. Дунаева,

— пер. Удельный,

— пер. Санаторный,

— пер. Спортивный.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).