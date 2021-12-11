Где в Одессе можно привиться от COVID на выходных 11-12 декабря

В субботу, 11 декабря, и воскресенье, 12 декабря, в Одессе будут работать центры массовой вакцинации от COVID-19.

Их адреса опубликованы на официальном сайте города.

В частности, отмечается, что прививки можно сделать с 9:00 до 20:00 по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семёна Палия, 93-а, ТЦ «Семья»;

ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

с 9:00 до 18:00 – по адресам:

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул.Терешковой);

c 10:00 до 17:00 — Международный аэропорт «Одесса».

На Старосенной площади можно сделать прививку в вакцинальном трамвае.

В центрах массовой вакцинации предлагаются вакцины Comirnaty/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac, одобренные Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.

Вакцинация проводится бесплатно, при себе следует иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. Для заполнения международного свидетельства о вакцинации после получения второй дозы вакцины нужен загранпаспорт.

Кстати. На 10 декабря в Одессе сделано 828 127 прививок от COVID-19, среди всех привитых не зарегистрирован ни один случай тяжёлых осложнений после прививки.

Несмотря на тенденцию к снижению числа новых случаев COVID-19, заболеваемость в Одессе остаётся высокой. В опорных стационарах города находятся 394 пациента с COVID-19, из них 304 – в тяжёлом состоянии, 31 человек подключен к аппаратам ИВЛ. По данным статистики, около 95% пациентов, госпитализированных в опорные стационары Одессы в тяжёлом состоянии, не были привиты.

Как сообщала Одесса News, в Украине не выявлено случаев инфицирования штаммом Омикрон, по данным на 10 декабря у заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

Фото: Одесса News

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