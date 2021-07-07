Каблучный скандал: Минобороны закупит новые модели женской обуви для парада

Министерство обороны Украины закупит новые модели обуви для военнослужащих-женщин, которые будут участвовать в военном параде к 30-летию Независимости Украины.

Об этом во время заседания правительства сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, пишет Укринформ.

«После того, как отдельные политические силы раздули вопрос, сделав из мухи слона, я провёл определённые мероприятия с целью нейтрализации этих «наездов» и считаю, что этот наезд был абсолютно инспирированный, безосновательный. В частности, приказ об установлении формы одежды для женщин-военнослужащих, который предусматривал именно такие туфли, в которых обвиняют Министерство обороны, был принят ещё в 2017 году. И это обычные женские туфли для парадной формы одежды. На параде предусматривается, что боевые части должны идти в полевой форме одежды, в берцах, а небоевые, то есть все военные учебные заведения, идут в парадной форме одежды», — пояснил министр.

Он напомнил, что провёл встречу с женщинами-военнослужащими, которые должны шагать в «коробке» из 150 человек, и пообщался с ними по данной проблеме.

«Обувь действительно неудобная. Я до этого с этой обувью не сталкивался, после того, как она в 2017 году была принята и введена. Сейчас после разговоров с женщинами-военнослужащими мы выяснили, что эти туфли, во-первых, сваливаются с ноги во время ходьбы, во-вторых, они имеют высокий каблук, который не даёт комфортно идти женщине в строю», — отметил Таран.

Он проинформировал, что на прошлой неделе в Минобороны уже разработали новый образец туфель, которые имеют шнурки и низкий каблук.

«Я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем изготовить экспериментально эту обувь в необходимом количестве для комплектования этой коробки женщин-военнослужащих. Если будет положительный опыт использования новой обуви, то мы потом примем его за основу и будем всем женщинам предоставлять», — отметил Таран.

Как сообщала Одесса News, ранее из публикации информагентства АрмияInform стало известно, что женщины-военнослужащие ВСУ должны шагать на параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках. Пользователи сети возмутились, обвинив организаторов в сексизме.

Заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк и народные депутаты-члены межфракционного объединения «Равные возможности» потребовали от министра обороны Андрея Тарана провести расследование относительно идеи заставить женщин-военных шагать на военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

2 июля министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время встречи с курсантками Военного института, которые будут участвовать в параде, обсудили форму одежды.

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