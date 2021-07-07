Президента Гаити убили в собственной резиденции, первая леди умерла от ранений

Группа неизвестных проникла в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и застрелила его.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Daily Beast.

Отмечается, что злоумышленники совершили нападение на частную резиденцию главы государства ночью.

По словам временного премьер-министра страны Клода Жозефа, некоторые из злоумышленников разговаривали по-испански.

Стреляли и в жену президента Мартин Моиз, она получила ранения, несовместимые с жизнью. Мартин Моиз госпитализировали с огнестрельными ранениями, но спасти её не удалось.

Сообщается, что в этом году Гаити потрясли массовые антиправительственные протесты: в феврале тысячи людей вышли на улицы, чтобы поставить под сомнение законность президентства Моиса. Оппозиция Гаити утверждала, что его пятилетний срок должен был закончиться в 2021 году, однако настаивал на продлении полномочий ещё на год, заявтв, что существует слишком большая нестабильность для проведения свободных и справедливых выборов.

Ранее в этом году президент заявил, что заговор с целью убийства против него был пресечён, заявив прессе в феврале: «Я благодарю моего начальника службы безопасности дворца. Целью этих людей было покушение на мою жизнь … Этот план был сорван».

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