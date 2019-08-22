Зеленский пообщался по телефону с Премьер-министром Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы Украинского государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за твёрдую и принципиальную позицию Великобритании в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в «Большую семёрку», — говорится в сообщении.

По данным Офиса Президента, во время разговора подчёркивалась невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.

«Собеседники достигли согласия, что в условиях агрессии РФ, продолжающейся в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией минских договорённостей невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский Президент получил заверения, что такая чёткая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита «Семёрки», который состоится 24-26 августа во Франции.

Также Джонсон пригласил Зеленского посетить Великобританию с официальным визитом.

Глава британского правительства поздравил главу Украинского государства с Днём Независимости и пожелал успехов и процветания народу Украины.