Два одессита сыграют черноморский джаз в Австрии

На самой известной джазовой сцене Вены (Австрия) – в клубе Porgy&Bess – 8 сентября выступит джазовый дуэт одесситов Андрея Прозорова и Вадима Неселовского.

Об этом сообщается на странице Украинского института в Facebook.

«8 сентября в 20:30 на самой известной джазовой сцене Вены – в клубе Porgy&Bess – выступит чрезвычайно харизматичный джазовый дуэт: Андрей Прозоров, хорошо известный в европейском джазовом сообществе саксофонист, и Вадим Неселовский, пианист и композитор, профессор музыкального колледжа Беркли (США)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что известные в Европе и за её пределами музыканты, оба родом из Одессы, встретятся в австрийской столице «и познакомят публику с душевными мелодиями черноморского джаза».

Событие проходит в рамках программы двустороннего Года культуры Украина-Австрия 2019 при поддержке Украинского института.