Ко Дню Одессы на Аллее звёзд появятся новые имена

К 2 сентября — Дню рождения города Одесса — на Аллее звёзд появятся новые имена.

Памятные таблички откроют в честь родившихся в Одессе композитора Евгения Лапейко, писателя Георгия Голубенко и художника Леонида Пастернака, — такое решение было принято на очередном заседании городской историко-топонимической комиссии.

Евгений Лапейко – автор нескольких рок-опер, гимна «Юморины», музыкальный руководитель команды КВН «Клуб джентльменов Одесского государственного университета им. Мечникова».

Георгий Голубенко – драматург, сценарист, комедиограф. Заслуженный деятель искусств Украины. Один из основателей «Юморины».

Леонид Пастернак – живописец и график, мастер жанровых композиций и книжной иллюстрации, педагог.

Как сообщала Одесса News, в 2021 году на Аллею звёзд были занесены Семён Израилевич Липкин — писатель, поэт, Юрий Николаевич Егоров — классик одесской школы живописи и Анна Григорьевна Яблонская — поэт, драматург.

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