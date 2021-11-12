Мэр Одессы встретился с Послом Франции в Украине: что сказал французский дипломат

11 ноября Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с делегацией Посольства Французской Республики в Украине во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине г-ном Этьеном де Понсеном.

Как сообщает официальный сайт города, французская делегация прибыла в Одессу в рамках Дня примирения.



На встрече также присутствовали Почётный консул Французской Республики в Одессе г-н Эдуард Городецкий и директор Альянс Францез в Одессе г-жа Ярослава Леженцева.

В ходе диалога стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений в экономической, культурной и туристической сферах, а также укрепление побратимских связей с Марселем, — говорится в сообщении.

«Я рад очередному визиту в Одессу. Это очень красивый город, а Одесский оперный театр является одним из самых красивых в Европе. Также обязательным для посещения считаю Потёмкинскую лестницу и памятник Дюку де Ришелье, который свидетельствует о давних и многочисленных связях Одессы с Францией, которые мы сегодня развиваем», — отметил г-н Этьен де Понсен.

Как сообщала Одесса News, Посол Франции также 11 ноября, в 103-ю годовщину со дня подписания Компьенского перемирия, положившего конец военным действиям Первой мировой войны, в Одессе, на 2-м Христианском кладбище, возложил цветы к памятнику французским авиаторам.

Фото: «Одесса»

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