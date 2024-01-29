В Париже открылась выставка работ одесского художника Игоря Гусева

Во Франции открылась выставка работ одесского художника Игоря Гусева «Высокоточная любовь, или Третья мировая».

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на выставке представлены работы, в которых видение автора по теракту на Каховской ГЭС завершены видением искусственного интеллекта.

Игорь Гусев – лидер современного движения Art Raiders, живёт и работает в Одессе. С момента полномасштабного российского вторжения в Украину художник активно участвует в артпроектах, освещающих темы военной агрессии. Ранее работы одесского художника были представлены в Одессе, Берлине, Праге, Риме, Баку и выставках проекта «Художники поддерживают Украину».

Выставка в Париже продлится до 29 февраля в Centre Culturel d’Ukraine.

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