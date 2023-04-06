Два жителя Одесской области организовали полный цикл производства и сбыта алкоголя

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Белгород-Днестровского района, занимавшихся незаконным изготовлением и сбытом алкогольных напитков.

По информации ведомства, два человека организовали полный цикл незаконного производства и сбыта спирта и алкогольной продукции. Для приготовления алкогольных напитков злоумышленники использовали контрафактный спирт и консерванты сомнительного качества.

«Изготовление «продукции» было обустроено в складском помещении рядом с местом реализации. Незаконно приготовленный алкоголь фигуранты реализовывали через места розничной торговли на территории региона. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 280 литров фальсифицированной водки и коньяка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили места и лиц, у которых фигуранты осуществляли приобретение спирта как сырья для изготовления алкогольных напитков.

Так, по результатам проведённых обысков изъято более 23 тонн спирта, 660 литров суррогатного алкоголя в бутылках и ёмкостях под видом водки и коньяка, а также 28 тысяч пачек табачных изделий. Стоимость обнаруженного и изъятого товара составляет 10,2 миллиона гривен.

В настоящее время продолжаются следственные действия в отношении других участников группы, причастных к незаконной сделке.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили подпольное промышленное производство табачных изделий в Одесской области.

Фото: БЭБ/Facebook

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